Неизвестные напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Двое неизвестных напали на заместителя одного из отделов пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева на одной из московских улиц, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

Инцидент произошел в восемь часов утра в субботу, 21 декабря. Кудрявцев вышел из дома в гражданской одежде – он находился на выходном.

По словам Грибакина, сотрудник ведомства дал отпор и запомнил приметы нападавших. У Кудрявцева ушиб мягких тканей лица.

В Росгвардии не связывают нападение со служебными обязанностями Кудрявцева.

