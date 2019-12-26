Неизвестные напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии
Двое неизвестных напали на заместителя одного из отделов пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева на одной из московских улиц, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
Инцидент произошел в восемь часов утра в субботу, 21 декабря. Кудрявцев вышел из дома в гражданской одежде – он находился на выходном.
По словам Грибакина, сотрудник ведомства дал отпор и запомнил приметы нападавших. У Кудрявцева ушиб мягких тканей лица.
В Росгвардии не связывают нападение со служебными обязанностями Кудрявцева.
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