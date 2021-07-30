Неизвестные напали на штаб афганской миссии ООН

Неизвестные напали на штаб миссии ООН в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Отмечается, что в результате нападения на штаб в Герате погиб один полицейский. Несколько офицеров были ранены, сообщает РИА ФАН.

Никто из сотрудников миссии не пострадал.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода войск США из страны. На территории исламской республики активизировались радикалы движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее в Кремле назвали «горячей» ситуацию в Афганистане, отметив, Москва встревожена ухудшением обстановки в стране, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НападениеООНАфганистан
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