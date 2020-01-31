Неизвестные на внедорожнике пытались ворваться в резиденцию Трампа во Флориде

Неизвестные на внедорожники совершили попытку прорыва в резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, машине удалось прорваться через два контрольно-пропускных пункта. При подъезде автомобиля к главному входу службы безопасности открыли огонь.

Нарушителей удалось задержать. Они пытались скрыться с места происшествия. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

По информации ТАСС, приезд Трампа с супругой в резиденцию Мар-а-Лаго ожидался 31 января во второй половине дня.



