Неизвестные на внедорожнике пытались ворваться в резиденцию Трампа во Флориде
Неизвестные на внедорожники совершили попытку прорыва в резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, машине удалось прорваться через два контрольно-пропускных пункта. При подъезде автомобиля к главному входу службы безопасности открыли огонь.
Нарушителей удалось задержать. Они пытались скрыться с места происшествия. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
По информации ТАСС, приезд Трампа с супругой в резиденцию Мар-а-Лаго ожидался 31 января во второй половине дня.
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