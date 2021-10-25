Неизвестное устройство взорвалось перед колонной российских военных в Сирии
Самодельное взрывное устройство взорвалось перед колонной российский военных. Об этом рассказал заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Отмечается, что взрыв прогремел около 08:55 (время совпадает с московским), когда подразделение военной полиции патрулировало участок трассы М-5 в провинции Деръа. СВУ находилось около поселения Умм-эль-Маатен.
Отмечается, что это было самодельное безоболочное взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал.
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