Неизвестная инфекции обнаружена у сотни рыбаков в Сенегале
19 ноября 202021:48
Не менее сотни рыбаков заразились неизвестной инфекцией в западной части Сенегала. Об этом сообщает издание Dacar Actu.
Отмечается, что у заразившихся проявились высыпания на коже в виде струпьев. Предположительно, источник инфекции обитает в море.
Всех инфицированных со схожими симптомами госпитализируют на территории стадиона в городе Рюфиск.
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19 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru