Неизвестная инфекции обнаружена у сотни рыбаков в Сенегале

Не менее сотни рыбаков заразились неизвестной инфекцией в западной части Сенегала. Об этом сообщает издание Dacar Actu.

Отмечается, что у заразившихся проявились высыпания на коже в виде струпьев. Предположительно, источник инфекции обитает в море.

Всех инфицированных со схожими симптомами госпитализируют на территории стадиона в городе Рюфиск.



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ФОТО: pxhere.com
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