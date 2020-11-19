Неизвестная инфекции обнаружена у сотни рыбаков в Сенегале

Не менее сотни рыбаков заразились неизвестной инфекцией в западной части Сенегала. Об этом сообщает издание Dacar Actu.

Отмечается, что у заразившихся проявились высыпания на коже в виде струпьев. Предположительно, источник инфекции обитает в море.

Всех инфицированных со схожими симптомами госпитализируют на территории стадиона в городе Рюфиск.





