Нефтяное месторождение в Ираке подверглось террористической атаке

Несколько сотрудников службы безопасности и охраны погибли и пострадали в результате подрыва двух нефтяных скважин в северной части Ирака, сообщает иракское министерство нефти.

По данным ведомства, террористической атаке подверглось месторождение Бай-Хасан в Киркуке, были подорваны скважины 177 и 183. В министерстве уточнили, что в настоящее время пожар на 177 скважине локализован, тушение на 183 скважине продолжается.

Власти Ирака заявили, что атаки на нефтяные объекты не остановят работу нефтяной отрасли, а защита нефтяных месторождений будет усилена.

Ранее выросли мировые цены на нефть, сообщает RT. По итогам торгов 5 мая, июньские фьючерсы на нефть WTI составили 66,25 долларов за баррель (+0,85%), а на нефть марки Brent - до 69,48 долларов (+0,87%).

