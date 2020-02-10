Неадекватный пациент устроил погром в больнице Реутова
10 февраля 202014:41
Сотрудники Росгвардии задержали буйного мужчину, пытавшегося сломать мебель в палате Центральной городской больницы Реутова. Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Пациента в неадекватном состоянии привезли на «скорой». Он устроил погром, а когда за ним приехали стражи порядка, надел медицинский халат и попытался выдать себя за врача.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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