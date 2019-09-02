Не погибнуть от телефона. Эксперт рассказал о мерах предосторожности при использовании гаджетов
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» в эфире НСН рассказал, как уберечься от несчастного случая при использовании гаджетов.
В Мордовии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 10-летней школьницы от удара током от телефона, который стоял на зарядке.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал, как уберечься от несчастного случая при использовании гаджетов.
«99% пользователей телефонов не испытывают никаких проблем с их зарядками. Вопрос, что это было за зарядное устройство. Сейчас много всякого продается. Если это было что-то на коленке сделанное, вполне могло что-то подобное произойти. Нет подробностей, как девочка попала под удар. Если хотите быть защищены от неприятностей, пользуйтесь только фирменными устройствами. Если у вас брендовый телефон, к нему приложено зарядное устройство официального поставщика, ничего с вами не случится», - сказал он.
Ранее Леонтий Букштейн рассказал НСН об интересе к персональным данным россиян со стороны злоумышленников и иностранных государств.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене