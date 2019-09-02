Не погибнуть от телефона. Эксперт рассказал о мерах предосторожности при использовании гаджетов

В Мордовии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 10-летней школьницы от удара током от телефона, который стоял на зарядке.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал, как уберечься от несчастного случая при использовании гаджетов.