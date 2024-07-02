Не менее двух человек погибли во время шторма в Петербурге
Число жертв непогоды в Санкт-Петербурге увеличилось до двух человек. Второй жертвой шторма стал 11-летний мальчик, на которого накануне упало дерево на проспекте Шаумяна на Малой Охте. Пострадавший умер в больнице.
В Московском районе дерево упало на 36-летнюю женщину, она скончалась на месте. Сейчас организована проверка по этим двум случаям гибели людей, сообщили сегодня в городском главке Следственного комитета. К работе также подключились прокуроры районов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вечером в понедельник,1 июля в некоторых районах Санкт-Петербурга порывы ветра достигали 31 метра в секунду в сопровождении сильного ливня. Ветер валил деревья, срывал крыши, на проспекте Большевиков упал башенный кран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru