Не менее 7 человек погибли при стрельбе в Черногории

Не менее семи человек погибли при стрельбе в черногорском городе Цетине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что стрелявший убит полицейским.

По данным СМИ, стрелок расстреливал прохожих, когда шел по улицам города. Мотивы его действий пока неизвестны.



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Фото: podgorica.me
ТЕГИ:Черногория
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