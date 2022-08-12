Не менее 7 человек погибли при стрельбе в Черногории
12 августа 202219:33
Не менее семи человек погибли при стрельбе в черногорском городе Цетине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что стрелявший убит полицейским.
По данным СМИ, стрелок расстреливал прохожих, когда шел по улицам города. Мотивы его действий пока неизвестны.
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12 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru