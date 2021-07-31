Не менее 7 человек погибли при атаке боевиков в Ираке
Вооруженное нападение на автомобиль произошло на севере Ирака, в результате чего погибли не менее 7 человек. Об этом сообщает ТАСС.
По данным местных СМИ, инцидент имел место вблизи города Ястреб (около 45 км от Багдада). Отмечается, что нападение совершили боевики из формирований, аффилированных с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Уточняется, что автомобиль, подвергшийся атаке, принадлежит службе ритуальных услуг. Среди погибших сотрудники этой службы, местные жители. Власти региона начали расследование случившегося.
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