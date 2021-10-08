Не менее 30 человек пострадали при столкновении поездов в Тунисе
8 октября 202100:19
Не менее 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в итальянском Тунисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное радио.
Столкнулись пригородная электричка и поезд с маршрутом Тунис - Сус. Инцидент произошел вблизи вокзала города Бен-Арус в северной части страны.
Пострадавшие были доставлены в больницы Бен-Аруса. Их состояние не уточняется.
Пока нет информации, что стало причиной столкновения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru