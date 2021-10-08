Не менее 30 человек пострадали при столкновении поездов в Тунисе

Не менее 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в итальянском Тунисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное радио.

Столкнулись пригородная электричка и поезд с маршрутом Тунис - Сус. Инцидент произошел вблизи вокзала города Бен-Арус в северной части страны.

Пострадавшие были доставлены в больницы Бен-Аруса. Их состояние не уточняется.

Пока нет информации, что стало причиной столкновения.

