Не менее 30 человек пострадали при аварии с автобусом вблизи Мехико
31 марта 202222:59
Авария с участием рейсового автобуса произошла вблизи мексиканской столице, в результате чего пострадали не менее 30 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили в представительстве Красного креста в регионе, автобус врезался в ограждение пункта оплаты проезда. Госпитализированы 12 человек.
ДТП произошло на трассе между Мехико и Пачукой.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у автобуса. Водителя задержали, ведется его допрос.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru