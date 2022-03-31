Не менее 30 человек пострадали при аварии с автобусом вблизи Мехико

Авария с участием рейсового автобуса произошла вблизи мексиканской столице, в результате чего пострадали не менее 30 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в представительстве Красного креста в регионе, автобус врезался в ограждение пункта оплаты проезда. Госпитализированы 12 человек.

ДТП произошло на трассе между Мехико и Пачукой.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у автобуса. Водителя задержали, ведется его допрос.