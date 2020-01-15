Названы причины затопления ТЦ «Петровский» в Москве
Торговый центр «Петровский» на севере российской столицы залило водой из-за срабатывания системы пожаротушения. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на компанию – собственника здания. Сейчас сотрудники устраняют последствия ЧП, центр откроется в ближайшее время.
Здание расположено на пересечении улиц Новопетровская и Клары Цеткин. После начала поступления воды, посетителей и работников эвакуировали. По предварительным данным, имущество арендаторов практически не пострадало.
Профильным специалистам предстоит установить причины срабатывания автоматики системы пожаротушения.
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