Названы причины затопления ТЦ «Петровский» в Москве

Торговый центр «Петровский» на севере российской столицы залило водой из-за срабатывания системы пожаротушения. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на компанию – собственника здания. Сейчас сотрудники устраняют последствия ЧП, центр откроется в ближайшее время.

Здание расположено на пересечении улиц Новопетровская и Клары Цеткин. После начала поступления воды, посетителей и работников эвакуировали. По предварительным данным, имущество арендаторов практически не пострадало.

Профильным специалистам предстоит установить причины срабатывания автоматики системы пожаротушения.

