Названы причины задержания журналистов НТВ в Стамбуле

Журналисты съёмочной группы НТВ задержаны в Стамбуле в связи с отсутствием разрешений на телесъемку. Об этом сообщил источник в министерстве иностранных дел Турции, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что сотрудники программы НТВ «Центральное телевидение» перестали выходить на связь, после того как их задержала местная полиция.

Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сами успели сообщить накануне утром, что задержаны в Sanayi – пригороде Стамбула.

















Телекомпания НТВ сейчас тесно взаимодействует с МИД РФ и генконсульством РФ в Турции, которые прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан.









Ранее радио Sputnik сообщало, что МИД РФ резко отреагировал на инцидент с журналистами Sputnik и Baltnews.





