Названы причины задержания журналистов НТВ в Стамбуле
Журналисты съёмочной группы НТВ задержаны в Стамбуле в связи с отсутствием разрешений на телесъемку. Об этом сообщил источник в министерстве иностранных дел Турции, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что сотрудники программы НТВ «Центральное телевидение» перестали выходить на связь, после того как их задержала местная полиция.
Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сами успели сообщить накануне утром, что задержаны в Sanayi – пригороде Стамбула.
Телекомпания НТВ сейчас тесно взаимодействует с МИД РФ и генконсульством РФ в Турции, которые прикладывают значительные усилия для прояснения ситуации и поиска российских граждан.
Ранее радио Sputnik сообщало, что МИД РФ резко отреагировал на инцидент с журналистами Sputnik и Baltnews.
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