Названы причины самоубийства гендиректора «Пионера»
Около тела погибшего генерального директора строительной компании «Пионер» Андрея Грудина, в рабочем офисе обнаружили записку. Бизнесмен в ней просит никого не винить в своей смерти.
«Прошу меня простить, никто не виноват», - цитируют записку «Известия».
Отмечается, что документ обнаружили следователи, сообщает РИА Новости.
Рядом с телом был обнаружен пистолет, сообщает Газета.ru.
Андрею Грудину принадлежала девелоперская группа компаний «Пионер», занимающаяся строительством апарт-отелей. Тело бизнесмена обнаружила супруга – в офисе компании на Малой Пироговской улице. Грудину было 50 лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
628 тыс.+6 852 / сут.
Умерли
8 969+188 / сут.
Выздоровели
393 тыс.+9 200 / сут.
- Мишустин увеличил срок президентских выплат медработникам
- Макрон собрался в Россию
- Названы причины самоубийства гендиректора «Пионера»
- Международные эксперты дали высокую оценку организации голосования
- Собчак заявила об избиении ее съемочной группы на Урале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru