Названы причины самоубийства гендиректора «Пионера»

Около тела погибшего генерального директора строительной компании «Пионер» Андрея Грудина, в рабочем офисе обнаружили записку. Бизнесмен в ней просит никого не винить в своей смерти.

«Прошу меня простить, никто не виноват», - цитируют записку «Известия».

Отмечается, что документ обнаружили следователи, сообщает РИА Новости.

Рядом с телом был обнаружен пистолет, сообщает Газета.ru.

Андрею Грудину принадлежала девелоперская группа компаний «Пионер», занимающаяся строительством апарт-отелей. Тело бизнесмена обнаружила супруга – в офисе компании на Малой Пироговской улице. Грудину было 50 лет.

