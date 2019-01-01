Названо число жертв пожара в Подмосковье

В результате пожара в жилом доме в подмосковном Подольске погиб один человек. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Московской области.

«30 человек эвакуировали, один погиб», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее стало известно о задымлении на втором этаже пятиэтажки в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. В настоящий момент следователи выясняют причины произошедшего.

