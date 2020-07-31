Названа возможная причина смертельного ДТП в Крыму

ДТП на трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма произошло из-за того, что водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter уснул за рулём, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское управление МВД. В результате микроавтобус врезался в грузовик с прицепом, ехавшем впереди.

По другим данным, грузовик не ехал, а стоял.

Микроавтобус направлялся из Краснодара в Севастополь. По уточнённым данным, при столкновении погибли восемь человек, включая водителя микроавтобуса, пострадали четверо.

