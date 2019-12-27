Названа возможная причина авиакатастрофы в Казахстане
Следствие считает возможными причинами крушения самолета в Казахстане технические проблемы и ошибку пилотирования. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр. Он также рассказал, что найденные чёрные ящики уже изымаются. Бортовые самописцы передадут специалистам для расшифровки, передает РИА ФАН.
Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air упал сразу после взлёта из аэропорта Алма-Аты. По последним данным, погибли 12 человек. Всего на борту находились 95 пассажиров и 5 челнов экипажа. Среди погибших значится капитан воздушного судна. Спасательные работы на месте ЧП продолжаются.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Самолет Багдад-Минск экстренно сел в Ростове
- Москва и Киев откажутся от взаимных газовых претензий с 1 января
- Названа возможная причина авиакатастрофы в Казахстане
- Путин передал соболезнования президенту Казахстана в связи с авиакатастрофой
- Чёрные ящики найдены на месте авиакатастрофы в Казахстане