Названа возможная причина авиакатастрофы в Казахстане

Следствие считает возможными причинами крушения самолета в Казахстане технические проблемы и ошибку пилотирования. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр. Он также рассказал, что найденные чёрные ящики уже изымаются. Бортовые самописцы передадут специалистам для расшифровки, передает РИА ФАН.

Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air упал сразу после взлёта из аэропорта Алма-Аты. По последним данным, погибли 12 человек. Всего на борту находились 95 пассажиров и 5 челнов экипажа. Среди погибших значится капитан воздушного судна. Спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

