Названа самая частая причина смертельных пожаров

Непотушенные окурки являются самой частой причиной пожаров со смертельным исходом. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на управление МЧС по Московской области.

«Неосторожное обращение с огнем, особенно при курении, является наиболее распространенной причиной пожаров в доме», - говорится в сообщении ведомства.

Как напоминает издание, ранее в подмосковном Сергиевом Посаде случился пожар в жилом доме из-за залетевших в окно окурков с верхних этажей. В результате на балконе одной из квартир загорелась мебель.

