Названа причина жёсткой посадки Ми-26 на Ямале

У вертолёта Ми-26 авиакомпании «Абакан Авиа» перед посадкой произошла вибрация правого двигателя, заявили в Уральском управлении на транспорте Следственного комитета РФ. В результате воздушное судно не долетело до посадочной площадки 20 метров, коснувшись хвостом снега. Вертолёт завалился на правый борт, говорится в сообщении.

В СК отметили, что число пострадавших при жёсткой посадке уточняется. По информации источника РИА Новости, пострадали шесть человек из восьми находившихся на борту.

