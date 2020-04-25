Названа причина жёсткой посадки Ми-26 на Ямале
У вертолёта Ми-26 авиакомпании «Абакан Авиа» перед посадкой произошла вибрация правого двигателя, заявили в Уральском управлении на транспорте Следственного комитета РФ. В результате воздушное судно не долетело до посадочной площадки 20 метров, коснувшись хвостом снега. Вертолёт завалился на правый борт, говорится в сообщении.
В СК отметили, что число пострадавших при жёсткой посадке уточняется. По информации источника РИА Новости, пострадали шесть человек из восьми находившихся на борту.
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