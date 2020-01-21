Названа причина страшного пожара в Томской области
Причиной пожара в одноэтажном деревянном доме в Томской области, где погибли 11 мигрантов, могло стать короткое замыкание в электрооборудовании. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона, передает RT.
Отмечается, что возгорание могло произойти из-за работающего обогревателя.
Пожар произошел в ночь на вторник в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области, сообщает РИА ФАН. Следственный комитет возбудил по факту уголовное дело. Погибли 10 граждан Узбекистана, а также одна россиянка. Двое жильцов пострадали, им удалось выбраться из горящего дома самостоятельно.
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