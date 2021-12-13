Названа причина смерти Сергея Соловьева
Режиссер Сергей Соловьев умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК), передает АГН «Москва».
Других подробностей в учебном заведении не сообщили.
Режиссер был найден мертвым в центре Москвы в своей квартире в понедельник.
Сергей Соловьев является создателем фильмов «Спасатель», «Сто дней после детства», «Наследница по прямой». В 1993 году режиссер получил звание народного артиста РФ.
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