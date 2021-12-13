Названа причина смерти Сергея Соловьева

Других подробностей в учебном заведении не сообщили.

Режиссер был найден мертвым в центре Москвы в своей квартире в понедельник.

Сергей Соловьев является создателем фильмов «Спасатель», «Сто дней после детства», «Наследница по прямой». В 1993 году режиссер получил звание народного артиста РФ.



