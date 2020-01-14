Названа причина смерти политика Никиты Исаева

Она подтвердила, что криминального следа в смерти Исаева нет. У 41-летнего политика случился обширный инфаркт сердца.

Исаев скончался 16 ноября в поезде, на котором возвращался в Москву из рабочей поездки в Тамбов. Первоначально возникли подозрения на отравление, тем более что перед смертью Исаев жаловался на боль в животе.

Мельник отметила, что эту версию исключила экспертиза – проводились подробные исследования на яды и изменения тканей.

