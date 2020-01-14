Названа причина смерти политика Никиты Исаева
Российский политик, директор Институтa aктуaльной экономики Никита Исаев умер по естественным причинам, сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на его подругу и помощницу Оксану Мельник.
Она подтвердила, что криминального следа в смерти Исаева нет. У 41-летнего политика случился обширный инфаркт сердца.
Исаев скончался 16 ноября в поезде, на котором возвращался в Москву из рабочей поездки в Тамбов. Первоначально возникли подозрения на отравление, тем более что перед смертью Исаев жаловался на боль в животе.
Мельник отметила, что эту версию исключила экспертиза – проводились подробные исследования на яды и изменения тканей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Иван Голунов признан потерпевшим по делу против экс-полицейских
- Минск отказался выплачивать премии российским нефтяникам по-старому
- В России собрались ограничить срок содержания в СИЗО
- Эрдоган пообещал преподать урок «сбежавшему» из Москвы Хафтару
- Полиция Германии устроила облаву на исламистов «чеченского происхождения»