Названа причина смертельной аварии с мэром Абакана

Причиной автомобильной аварии в Красноярском крае, где погиб мэр города Абакан Николай Булакин, действительно могли стать проблемы с сердцем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Чиновник был сам за рулём, мужчина не справился с управлением, в результате, машина съехала в кювет и врезалась в дерево, передаёт RT.

Мэр погиб на месте происшествия. Николая Булакина бывшие коллеги называют настоящим «отцом города». В интервью Телеканалу «360» они рассказали о его таланте руководителя. Отмечается, что положительные изменения, которые произошли в этом хакасском городе за последние двадцать с лишним лет, — заслуга мэра и его команды.

Бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин также отмечает, что Булакин относился к своему городу «как к ребенку». Поэтому, неслучайно уровень доверия жителей к градоначальнику был в районе 70%.

