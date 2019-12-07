Названа причина смертельного ДТП около станции МЦК

7 декабря 201910:32
Ольга Болдырева

В пресс-службе ГИБДД города Москвы НСН рассказали о причине, по которой произошло ДТП с гибелью людей у станции МЦК «Окружная».

По данным пресс-службы ГИБДД города Москвы, в момент наезда на пешеходов у станции «Окружная» водитель легкового автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, в результате аварии утром в субботу водитель на легковой машине насмерть сбил трех человек. Автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная».

Материал дополняется.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:Дтп В МосквеДТПАвария