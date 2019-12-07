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Названа причина смертельного ДТП около станции МЦК
В пресс-службе ГИБДД города Москвы НСН рассказали о причине, по которой произошло ДТП с гибелью людей у станции МЦК «Окружная».
По данным пресс-службы ГИБДД города Москвы, в момент наезда на пешеходов у станции «Окружная» водитель легкового автомобиля находился в нетрезвом состоянии.
Напомним, в результате аварии утром в субботу водитель на легковой машине насмерть сбил трех человек. Автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная».
Материал дополняется.
ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество комментарии Следите за новостями в социальных сетях Получайте свежие материалы на почту
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