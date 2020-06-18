Названа причина массовой драки на западе Москвы
На западе российской столицы в промышленной зоне произошла массовая драка, не обошлось без пострадавших.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, инцидент произошел на улице Рябиновая — здесь прямо на проезжей части разгрузился самосвал, что вызвало недовольство местных охранников.
Словесный конфликт перерос в массовое побоище с участием нескольких десятков человек. Драке пострадали не менее двух человек. Участники потасовки доставлены в полицию для разбирательства.
16 июня массовая драка произошла в подмосковной Лобне. Там в потасовке приняли участие около 30 человек, большинство из них успело разбежаться при виде полиции, уточняют «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- «Гремит, течет и пахнет». Омбудсмен рассказал, почему мусоропроводы не нужны
- Результаты ЕГЭ-2020 станут известны о 15 августа
- СМИ нашли «пропавшего» кандидата в президенты Белоруссии
- Более половины работников сферы туризма могут потерять работу из-за коронавируса
- Греция возобновит работу визового центра в Москве 29 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru