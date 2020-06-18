Названа причина массовой драки на западе Москвы

На западе российской столицы в промышленной зоне произошла массовая драка, не обошлось без пострадавших.



Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, инцидент произошел на улице Рябиновая — здесь прямо на проезжей части разгрузился самосвал, что вызвало недовольство местных охранников.



Словесный конфликт перерос в массовое побоище с участием нескольких десятков человек. Драке пострадали не менее двух человек. Участники потасовки доставлены в полицию для разбирательства.



16 июня массовая драка произошла в подмосковной Лобне. Там в потасовке приняли участие около 30 человек, большинство из них успело разбежаться при виде полиции, уточняют «Известия».

