Названа причина экстренной посадки Airbus A320 в Ростове-на-Дону
29 июня 202017:26
Пассажирский Airbus A320 экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за проблем с двигателями. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.
Инцидент произошел в понедельник, 29 июня. Борт авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва – Ростов-на-Дону, совершил экстренную посадку «Платов». Во время полета у лайнера произошел отказ левого двигателя.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, передает Газета.ру
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru