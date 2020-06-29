Названа причина экстренной посадки Airbus A320 в Ростове-на-Дону

Пассажирский Airbus A320 экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за проблем с двигателями. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июня. Борт авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва – Ростов-на-Дону, совершил экстренную посадку «Платов». Во время полета у лайнера произошел отказ левого двигателя.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, передает Газета.ру

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:AirbusАэропортРостов-на-Дону
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