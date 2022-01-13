Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского

Телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминиканы, предварительно, из-за остановки сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Венесуэле (по совместительству в Доминикане).

В дипмиссии отметили, что окончательное медицинское заключение еще не сделано. Зеленскому было 47 лет.

Зеленский с 1997 года по 1999 год работал в Москве на «Радио России - Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр» ведущим информационных программ. Однако свою карьеру радиоведущего он начал в Хабаровске на «Радио А» в студенческие годы.

После переезда в Москву Зеленский в 1999 году стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на телеканале «Россия». Позже он стал ведущим программы «Вести-Москва» и ведущим телеканала «Россия-24».





