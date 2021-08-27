Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге

Причиной пожара в пятиэтажном доме в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В качестве основной версии рассматривается неосторожное обращение с огнем. Точная причина и очаг пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — отмечается в сообщении.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании. По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. На месте происшествия работает прокурор Октябрьского района города Дмитрий Фоменко, отмечает Ura.ru.

Напомним, пожар жилом доме на улице Мичурина в Екатеринбурге произошел в ночь на пятницу. В 0:55 мск поступило сообщение о возгорании кровли дома. Площадь возгорания составила 780 квадратных метров. Из здания эвакуировали 65 человек. В результате ЧП два человека погибли, пишет RT.

