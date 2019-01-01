Названа предварительная причина ЧП в столичном метро

Причиной остановки трех составов на перегоне «Шелепиха» – «Хорошевская» БКЛ, по предварительным данным, стала техническая неисправность одного из них, сообщает РИА «Новости».

Из-за ЧП три состава с пассажирами. Более 1,2 тысячи человек, застрявших в тоннеле, вывели на улицу.

После инцидента были запущены бесплатные автобусы по маршруту: станция метро «Шелепиха» - станция метро «Полежаевская» - станция метро «ЦСКА» - станция метро «Динамо».

