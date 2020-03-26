Названа предположительная причина взрыва дома в Магнитогорске

Причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме в Магнитогорске могла стать невнимательность пожилой жительницы одной из квартир. Женщина могла забыть выключить газовую плиту, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

Погибли два человека. После взрыва начался пожар. По данным экстренных служб города, огонь уже локализован, спасен 31 человек, передает РИА Новости. Взрыв прогремел на втором этаже пятиэтажки. По предварительным данным, угрозы разрушения несущих конструкций нет.

Похожее, но более разрушительное ЧП, произошло в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Тогда в результате взрыва газа обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек.

