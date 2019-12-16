Названа дата вынесения приговора по делу изнасилованной дознавательницы

Приговор бывшим высокопоставленным полицейским, которые были обвинены в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, вынесут 26 декабря. Об этом РИА Новости сообщил адвокат одного из фигурантов дела.

Адвокат уточнил, что вердикт будет оглашен в Кировском районе Уфы в 15:00.