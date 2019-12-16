Названа дата вынесения приговора по делу изнасилованной дознавательницы
Приговор бывшим высокопоставленным полицейским, которые были обвинены в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, вынесут 26 декабря. Об этом РИА Новости сообщил адвокат одного из фигурантов дела.
Адвокат уточнил, что вердикт будет оглашен в Кировском районе Уфы в 15:00.
Ранее стало известно, что гособвинитель попросил приговорить одного из обвиняемых к девяти годам лишения свободы, двоих – к восьми годам колонии.
Громкий скандал разгорелся в конце октября 2018 года, когда девушка-дознаватель из полиции обвинила трех руководителей в надругательстве. Впоследствии все были уволены из МВД. Сами экс-полицейские свою вину не признают, сообщает RT.
Адвокат одного из фигурантов ранее заявлял со ссылкой на коллег потерпевшей, что на следующий день после изнасилования она пребывала в хорошем настроении, а заявление она якобы написала после того, как один из подозреваемых публично высказал претензии в ее адрес, передает Ura.ru.
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