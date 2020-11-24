Назван возраст детей, захваченных в заложники в Колпино

Самому младшему среди удерживаемых в заложниках детей в пригороде Санкт-Петербурга 3 года, старшему - 15 лет, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, жена заявила в полицию на мужа, захватившего своих детей в заложники. Она заявила, что не смогла попасть в квартиру пригороде Петербурга Колпино, там плачут дети.

Как сообщалось ранее со ссылкой на телеграм-канал Baza, в городе Колпино, пригород Петербурга, 38-летний Денис Бельтюков захватил в заложники 6 своих детей в доме на Пролетарской улице, он вооружен топором. На место происшествия уже выехал спецназ.

Как сообщает «Фонтанка.ру», мужчине 42 года, он угрожает убить детей, что именно он хочет, понять сложно.

По данным «Интерфакса», мужчина может находиться в алкогольном опьянении.

