Назван виновный в ДТП в российскими туристами в Италии
Следствие предварительно назвало виновником аварии, в которую попали российские туристы в итальянском городе Сиена, водителя автобуса.
35-летний Леонардо Санторо во время движения начал переключать каналы аудиосистемы. Это и стало причиной того, что автобус съехал в кювет и перевернулся, передает «Свободная пресса».
Шофер освобожден из-под стражи. Суд запретил ему управлять автобусом и перевозить людей в течение года. После завершения следствия Санторо предстанет перед судом, ему грозит тюрьма.
Авария произошла 22 мая. В ней погибли россиянка, работавшая гидом, еще более 10 туристов из России пострадали.
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