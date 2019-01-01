Наводнение в Индии унесло больше 160 жизней

Мощные муссонные ливни в индийских штатах Ассам и Бихар привели к наводнению, жертвами которого стали десятки человек, сообщает RT.

По последним данным, в списке жертв уже 166 человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Всего в зоне стихийного бедствия оказались 10 миллионов человек.

В свою очередь в штате Уттар-Прадеш в результате ударов молний скончались больше 30 человек, более десяти получили ранения.

