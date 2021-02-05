Навальный отказался признать свою вину по делу о клевете
Политик Алексей Навальный отказался признать вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает РИА Новости.
Выступая в Бабушкинском суде Москвы, где слушается дело, оппозиционер заявил, что никогда не знал Артеменко. Защита Навального, в свою очередь, назвала рассматриваемые судом высказывания блогера «оценочными суждениями».
Ранее Артеменко, участвующий в заседании по видеосвязи, рассказал, что очень огорчился, когда узнал, что Навальный назвал его предателем родины. Ветеран заявил, что хочет, «чтобы Навальный пришел на телевидение и принес извинения». После допроса ему стало плохо и был объявлен перерыв.
Дело по статье «клевета» было возбуждено в 2020 году из-за комментариев Навального к видеоролику, в котором Артеменко выступил за внесение поправок в Конституцию РФ. Гособвинение считает, что «высказывания блогера содержат заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана», сообщает «Свободная пресса».
Если Навального признают виновным, то ему могут назначить либо штраф до одного миллиона рублей, либо обязательные работы.
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