Навальный опроверг МВД и «трудоустроил» Певчих

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на сообщение транспортной полиции Сибирского федерального округа о том, что информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в Фонде по борьбе с коррупцией «не нашла юридического подтверждения».

«Марины Певчих я не знаю, а вот Мария Певчих возглавляет отдел расследований», - сообщил политик в «Твиттере». По всей видимости, Навальный таким образом отреагировал на ошибку ТАСС, агентство в своем релизе перепутало имя Певчих, при том, что в сообщении транспортного управления МВД её имя указано верно.

Кроме того, в полиции утверждают, что соратники Навального не вывозили из страны злополучные бутылки с водой на которых были обнаружены следы яда. Напомним, соратники Навального утверждают, что забрали три бутылки с водой из номера гостиницы в Томске, где проживал Навальный. На одной из бутылок впоследствии якобы нашли следы яда. Но в российской полиции отмечают, что Марина Певчих и Георгий Албуров выехали из Томска на машине в Новосибирск, и при посадке в самолёт в этом городе бутылок у них не было, что зафиксировано досмотром багажа при прохождении паспортного контроля. На эти заявления Навальный ничего не ответил...