Пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева заявила, что оппозиционер Алексей Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что заседание пройдет в здании Бабушкинского суда, дело будет слушать мировой суд. Журналисты смогут попасть на заседание.

Дело по статье "клевета" было возбуждено в 2020 году из-за комментариев Навального к видеоролику, в котором Артеменко выступил за внесение поправок в Конституцию РФ. Из-за болезни политика и его последующего лечения в Германии процесс был приостановлен.

Если оппозиционера признают виновным, то ему могут назначить либо штраф до одного миллиона рублей, либо обязательные работы.

Навальный, 17 января вернувшийся в Россию после лечения в Германии, был в аэропорту «Шереметьево». Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила изменить ему условный срок реальным из-за многократныйх нарушений правил условного осуждения. Симоновский суд Москвы приговорил политика к 3,5 годам реального заключения, из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев - в срок зачтено время, которое он провёл под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше».

