Нашёлся кот Алибасова, на котором нажился мошенник

Пропавший лысый кот Бари Алибасова по кличке Чуча нашелся. Как рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, животное оказалось в школе кунг-фу в Столовом переулке в Москве. О пропаже семье основателя группы «На-На» сообщил наставник этой школы единоборств по имени Леван Кажилоти, передает Ura.ru.

Алибасов находится сейчас в больнице в тяжёлом состоянии после отравления жидкостью для прочистки труб. О пропаже любимца продюсера породы канадский сфинкс стало известно 11 июня.

Сын Алибасова объявил вознаграждение в 800 тысяч рублей за помощь в поиске кота, из-за чего родственники продюсера стали жертвами мошенника. Злоумышленник привез другого кота той же породы, поучил круглую сумму и скрылся. О том, что это другое животное стало ясно позднее.

Между тем, Бари Алибасов-младший подтвердил Телеканалу «360», что его отца могут отправить на реабилитацию за рубеж. По словам сына, в НИИ имени Склифосовского у отца всё хорошо, однако за границей Алибасов сможет укрыться от назойливого внимания журналистов и общественности.

