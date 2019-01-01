Нарушение гидроизоляции дамбы выявлено на участке Канала им. Москвы

В ходе проводившихся на северо-западе столицы регламентных работ на Канале им. Москвы было выявлено нарушение гидроизоляции дамбы на аварийном участке, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

Авария на Канале им. Москвы произошла 10 января, передает Агентство «Москва». Тоннель был затоплен из-за размыва грунта. В результате ЧП было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе в сторону Московской области и улицы Свободы.

Наиболее вероятных причин ЧП считаются проводившиеся в начале 2000-х годов работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве новой ветки автомобильного тоннеля.

