Наркотический след. Тело пропавшего школьника нашли в Подмосковье
14-летнего школьника из подмосковного Щёлкова, пропавшего два дня назад, обнаружили погибшим. Тело нашли в техническом водоеме в соседнем Фрязине на улице Вокзальной, сообщает «360» со ссылкой на источник в полиции. Внешних признаков насильственной смерти на теле не заметно. Подросток скончался за 12 часов до момента обнаружения.
По предварительной версии, несовершеннолетний нырнул в карьер и утонул. Очевидцы говорят, что школьник, судя по всему, был под воздействием наркотических веществ, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».
На месте работают представители полиции и Следственного комитета. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину трагедии.
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