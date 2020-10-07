Напротив американского посольства вывесили баннер с Путиным

В Москве напротив американского посольства неизвестные вывесили баннер с изображением президента РФ Владимира Путина.

Надпись на баннере на английском гласит: «Happy birthday president number one», что в переводе означает «С днем рождения, президент номер один». Издание Mash опубликовало фотографию вывески. «Это сейчас висит в Москве напротив американского посольства, и это вовсе не для Трампа (здоровья ему!). Кто-то решил поздравить с днем рождения Владимира Путина», – сообщается в Telegram издания.