Напротив американского посольства вывесили баннер с Путиным

В Москве напротив американского посольства неизвестные вывесили баннер с изображением президента РФ Владимира Путина.

Надпись на баннере на английском гласит: «Happy birthday president number one», что в переводе означает «С днем рождения, президент номер один». Издание Mash опубликовало фотографию вывески. «Это сейчас висит в Москве напротив американского посольства, и это вовсе не для Трампа (здоровья ему!). Кто-то решил поздравить с днем рождения Владимира Путина», – сообщается в Telegram издания.

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 68 лет. Глава пресс-службы президента Дмитрий Песков рассказал что, в этот день российский лидер проведет более десятка международных телефонных разговоров и займется текущими делами.



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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Посольство СШАВладимир Путин
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