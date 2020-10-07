Напротив американского посольства вывесили баннер с Путиным
В Москве напротив американского посольства неизвестные вывесили баннер с изображением президента РФ Владимира Путина.
Надпись на баннере на английском гласит: «Happy birthday president number one», что в переводе означает «С днем рождения, президент номер один». Издание Mash опубликовало фотографию вывески. «Это сейчас висит в Москве напротив американского посольства, и это вовсе не для Трампа (здоровья ему!). Кто-то решил поздравить с днем рождения Владимира Путина», – сообщается в Telegram издания.
Happy bday president number one— Путин сегодня (@Putintoday_ru) October 7, 2020
В Москве напротив американского посольства неизвестные вывесили баннер с поздравлением президента Владимира Путина с днем рождения. pic.twitter.com/hBcqbKstts
Владимиру Путину 7 октября исполнилось 68 лет. Глава пресс-службы президента Дмитрий Песков рассказал что, в этот день российский лидер проведет более десятка международных телефонных разговоров и займется текущими делами.
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