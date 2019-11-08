Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела

Следственное управление СК по Бурятии отказало в возбуждении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации от Иркустской области Вячеслава Мархаева, которого журналисты телеканала РЕН ТВ обвинили в нападении и нанесении побоев. Об этом сообщает в пятницу, 8 ноября, Ura.ru.

«Воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов с одной стороны, а также воспрепятствования осуществлению избирательных прав с другой в ходе проверки не установлено», —цитирует ТАСС текст документа.

Как сообщалось ранее, корреспондент телеканала Евгения Могилевская задала Мархаеву вопрос о его связи с подпольным игорным бизнесом. В ответ на это сенатор набросился на нее и стал выкручивать руку с микрофоном, а помощники политика начали толкать оператора. Сам Мархаев приводит свою версию случившегося. По его словам, журналисты вели себя вызывающе, провоцировали его, а также несколько месяцев подряд писали «гадости» про него и членов его семьи.

