Напавший на волонтеров кандидата в Мосгордуму Марии Киселевой оказался сторонником Навального

Вооруженное нападение на волонтеров Марии Киселевой произошло в районе Крылатское 18 июня. Нападавшим оказался бывший муниципальный депутат Крылатского Алексей Приходько. С криками: «Хочу убивать волонтеров Киселевой!» он бросался с ножом на девушек-агитаторов. Они успели укрыться в безопасном месте и вызвать полицию. До приезда наряда Приходько успел раскромсать агитационные материалы. Он оказал сопротивление правоохранителям и при задержании нанес травму одному из полицейских. Позже выяснилось, что незадолго до этого нападавший пытался спровоцировать конфликт и запугать помощников Марии Киселевой на еще одной точке сбора подписей в Крылатском.

По информации полиции, по факту нападения на волонтеров против Алексея Приходько возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством). Он отпущен под подписку о невыезде.

Добавим, Алексей Приходько избирался муниципальным депутатом в 2012 году как независимый кандидат. О его деятельности позитивно высказывался Сергей Митрохин. Сам Приходько восхищался действиями Алексея Навального. Приходько «учился в МГЮА на прокурора», но высшего образования так и не получил. На посту депутата Приходько прославился экстравагантными выходками вроде чаепитий с самоваром в районных зонах отдыха и попытками организовать «партизанское» движение на Крыластких холмах.

