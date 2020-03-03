Напавшие на африканцев питерские скинхеды пришли с повинной
В Санкт-Петербурге бритоголовые молодые люди, предположительно, скинхеды, атаковали в метрополитене африканцев.
Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник между станциями «Девяткино» и «Гражданский проспект».
Двое молодых людей славянской внешности после перепалки набросились на двоих африканцев, при этом в ходе потасовки один из «местных» применил газовый пистолет. Отмечается, что вскоре после начала ссоры иностранцы покинули вагон, однако затем стычка продолжилась на следующей станции.
В распоряжении издания «Невские новости» появилась видеозапись потасовки. СМИ отмечает, что зачинщики конфликта, петербуржцы в возрасте 19 и 22 лет, на следующий день пришли в полицию и написали явку с повинной.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Чебоксарах школьница скончалась на занятии по плаванию
- «Не слишком мягкий»: В Госдуме оценили приговор обидчику Шамсутдинова
- США и Россия выступили за легализацию движения «Талибан»
- Киркоров высказался об отправке группы Little Big на «Евровидение»
- Москву ожидают новые температурные рекорды в ближайшие дни