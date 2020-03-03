Напавшие на африканцев питерские скинхеды пришли с повинной

В Санкт-Петербурге бритоголовые молодые люди, предположительно, скинхеды, атаковали в метрополитене африканцев.

Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник между станциями «Девяткино» и «Гражданский проспект».

Двое молодых людей славянской внешности после перепалки набросились на двоих африканцев, при этом в ходе потасовки один из «местных» применил газовый пистолет. Отмечается, что вскоре после начала ссоры иностранцы покинули вагон, однако затем стычка продолжилась на следующей станции.

В распоряжении издания «Невские новости» появилась видеозапись потасовки. СМИ отмечает, что зачинщики конфликта, петербуржцы в возрасте 19 и 22 лет, на следующий день пришли в полицию и написали явку с повинной.