Нападение на журналистку Bloomberg совершено в Москве

Журналистка агентства Bloomberg Ольга Танас подверглась нападению в центре российской столицы. Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленник последовал за женщиной, когда она вышла со станции метро «Охотный ряд».

Мужчина остановил Танас окликом, после чего присел и пытался поднять её, ухватившись за ноги. Журналистка сумела оттолкнуть неизвестного, однако сама не удержалась и упала на тротуар.

Как отмечает Газета.ру, пострадавшая написала заявление о нападении в полицию. По этому факту началась проверка.

