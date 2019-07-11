Происшествия
Как отмечает Газета.ру, пострадавшая написала заявление о нападении в полицию. По этому факту началась проверка.
Нападение на журналистку Bloomberg совершено в Москве
11 июля11:25
Журналистка агентства Bloomberg Ольга Танас подверглась нападению в центре российской столицы. Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленник последовал за женщиной, когда она вышла со станции метро «Охотный ряд».
Мужчина остановил Танас окликом, после чего присел и пытался поднять её, ухватившись за ноги. Журналистка сумела оттолкнуть неизвестного, однако сама не удержалась и упала на тротуар.
Как отмечает Газета.ру, пострадавшая написала заявление о нападении в полицию. По этому факту началась проверка.
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ФОТО: Flickr
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