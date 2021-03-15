«Нам не сообщают». Песков заявил, что не знает, где Навальный

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не информируют о том, где отбывают срок осужденные, сообщает РИА Новости.

По его словам, администрации президента не является органом, «который может или должен обладать сведениями о местонахождении осужденных в РФ», и в Кремле не знают, где сейчас находится Алексей Навальный

«Такую информацию нам никто не предоставляет. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, и именно эта служба обладает этой информацией», - объяснил Песков журналистам.

Ранее адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова заявили, что их подзащитного увезли из СИЗО, однако им неизвестно «куда и зачем», сообщает Ura.ru.

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области Навальный находился на карантине, после чего его увезли в ИК-2 в Покрове для дальнейшего отбывания наказания.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

