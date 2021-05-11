НАК подтвердил гибель 7 детей при стрельбе в школе в Казани
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, в результате стрельбы в одной из школ Казани во вторник погибли 7 детей, еще 16 человек ранены, сообщает РИА Новости.
Эту информацию подтвердил президент Татарстана Рустам Минниханов, выехавший на место трагедии.
«Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале», - сказал он телеканалу «Россия 24».
По словам Минниханова, один из террористов арестован, ему 19 лет.
Ранее сообщалось об 11 погибших в результате стрельбы в Казани.
Тревожные сообщения о стрельбе в одной из школ Казани начали приходить во вторник днем.
Позже СМИ назвали имя одного из «казанских стрелков». По данным Telegram-канала Baza, это 19-летний Ильназ Галявиев, который при задержании сообщил, что заложил бомбу по адресу своей прописки. Опубликовано видео задержания, на котором, предположительно, Галявиев.
Второго стрелявшего в школе в Казани ликвидировали сотрудники правоохранительных органов, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным данным, он удерживал заложников на третьем этаже здания и отстреливался от силовиков. Очевидцы сообщали, что дети выпрыгивали из окон школы, чтобы спастись.
Всего в школе, по данным ТАСС, находились 714 детей и около 70 сотрудников, включая 52 педагога. По данным источника агентства в Минпросвещения, пострадали 32 человека, их везут в больницы.
Между тем, по последним данным, стрелявший в казанской школе мог быть один.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru