НАК подтвердил гибель 7 детей при стрельбе в школе в Казани

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, в результате стрельбы в одной из школ Казани во вторник погибли 7 детей, еще 16 человек ранены, сообщает РИА Новости.

Эту информацию подтвердил президент Татарстана Рустам Минниханов, выехавший на место трагедии.

«Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале», - сказал он телеканалу «Россия 24».

По словам Минниханова, один из террористов арестован, ему 19 лет.

Ранее сообщалось об 11 погибших в результате стрельбы в Казани.

Тревожные сообщения о стрельбе в одной из школ Казани начали приходить во вторник днем.

Позже СМИ назвали имя одного из «казанских стрелков». По данным Telegram-канала Baza, это 19-летний Ильназ Галявиев, который при задержании сообщил, что заложил бомбу по адресу своей прописки. Опубликовано видео задержания, на котором, предположительно, Галявиев.

Второго стрелявшего в школе в Казани ликвидировали сотрудники правоохранительных органов, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным данным, он удерживал заложников на третьем этаже здания и отстреливался от силовиков. Очевидцы сообщали, что дети выпрыгивали из окон школы, чтобы спастись.

Всего в школе, по данным ТАСС, находились 714 детей и около 70 сотрудников, включая 52 педагога. По данным источника агентства в Минпросвещения, пострадали 32 человека, их везут в больницы.

Между тем, по последним данным, стрелявший в казанской школе мог быть один.

