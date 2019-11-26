Найдены останки тела пропавшей дочери бойца UFC

Украина с 1 января будет отбирать российский газ без транзитного контракта ЦБ заявил о нерешенности проблемы «зарплатного рабства» Экс-директор школы осуждён за избиение учеников ООН: Расходы на социальные нужды в мире надо увеличить на $500 млрд в год Олимпийский чемпион Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев