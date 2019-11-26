Найдены останки тела пропавшей дочери бойца UFC

26 ноября 201908:39

Найдены останки тела дочери бойца Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Уолта Харриса. Девушка пропала месяц назад, сообщает Sport24.

По данным источника, семья Ани Бланшард уже уведомлена о случившейся трагедии. По словам окружного прокурора, информация о том, что обнаруженные части тела «с большей вероятностью принадлежат именно ей» уже подтверждена, пишет Газета.ру.

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